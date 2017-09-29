مدربون في الاستوديو «جوارديولا».. وفي الملعب «حلّق الله يسترك»

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كتب - كريم قماح

بعد أيام قليلة من انطلاق بطولة الدوري المصرى، أسفرت نتائج الجولات الأولى، عن سقوط مدو، لمحللي القنوات الفضائية، فى قيادة فريقهم بالدورى، حيث أثارت موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، على النتائج التى حققها ميدو فى قيادة دجلة، ورضا عبد العال فى قيادة نبروه، عقب ظهورهما الإعلامى الكثير، وتحليل مباريات عالمية، وإعطاء النصائح، للكثير من المدربين العالميين، أمثال جوارديولا، وكلوب، وأرسن فينجر.

البداية في وادى دجلة

عقب فترة إعداد قضاها الفريق باليونان، والفوز على باوك اليونانى، صرح ميدو المدير الفني لدجلة والمحلل بقنوات «أون سبورت»، أن الفريق الدجلاوى سيكون الحصان الأسود خلال هذا الموسم، لتكون الصدمة بخسارة المباراة الأولى أمام المصرى، والهزيمة أمام طنطا بثلاثية، ثم أمام سموحة بهدف، ولم يحقق الفوز سوى فى مباراة وحيدة، أمام إنبي بهدفين مقابل هدف.

ميدو كثير الظهور بالقنوات بجانب التغريدات الساخرة على تويتر، والمحلل لمباريات الدورى الإنجليزى، أصبح فى المركز الثانى عشر برصيد ثلاث نقاط، ويقدم لاعبوه أداء سيئا للغاية، مما دعا البعض للتنبؤ بمنافسة الفريق على الهبوط هذا الموسم، لانشغال المدير الفني بالظهور الإعلامى.

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حرص مسئولو نادي نبروه، خلال هذا الموسم على تدعيم الفريق بالصفقات الجيدة، من أجل المنافسة والصعود، واستقدام رضا عبد العال للقيادة الفنية.

رضا عبد العال الذي تميز خلال ظهوره الإعلامى بالهجوم على مدربى الدوريات العربية والعالمية، وسوء أداء اللاعبين على حد قوله، ومن أشهر عباراته «حلق الله يسترك»، تعليقا على طريقة هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطنى، بالإضافة إلى المشادة الكلامية مع إبراهيم صلاح كابتن الزمالك السابق.

وعقب توليه القيادة الفنية لنبروه بالقسم الثانى، خسر الثلاث جولات الأولى من البطولة، وينتظر تحديد مصيره بالاستمرار مع الفريق خلال المباراة المقبلة.

ولم يكن الثنائي هما المثل الوحيد على التأثير السلبى للظهور الإعلامى على أدائهما فى القيادة الفنية لفريقيهما، فقد كان من قبل طارق العشرى الذي حصد نقطة واحدة خلال أربع جولات مع إنبي هذا الموسم.