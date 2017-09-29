سرق هاتف والده لمعاكسة الفتيات.. قصة انتحار شاب بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أقدم شاب بالفيوم، على الانتحار بتناول مادة سامة بسبب معاتبة والده له.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بانتحار زياد عمر قرني 16 سنة "طالب" مقيم بقرية هوارة المقطع.

تبين من تحريات الرائد محمود عشري رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، أن الطالب تناول قرص مكافحة سوس القمح إثر خلاف وقع بينه وبين والده على خلفية قيام الطالب بالاستيلاء على تليفون والده، ومعاكسة الفتيات منه، ما دفع والده إلى تعنيفه فتناول المادة السامة لينهي حياته.

تم نقل جثة الشاب لمستشفى الفيوم العام, وأخطرت نيابة مركز الفيوم التي تتولى التحقيق.