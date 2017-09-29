جامعة القاهرة: تأجيل حفل عمر خيرت حتى 27 أكتوبر المقبل

كتب - محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، تأجيل موعد حفل الفنان عمر خيرت؛ من يوم 2 أكتوبر إلى 27 أكتوبر المقبل؛ بناءً على رغبته نظرًا لظروف خاصة به.

وأكدت الجامعة في بيان اليوم الجمعة، سريان الدعوات التي تم توزيعها، لحضور حفل عمر خيرت في موعده الجديد.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اتفاقه مع الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، لإقامة حفل للمطرب محمد محسن في الساعة السادسة مساء الجمعة 13 أكتوبر بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الحفل بدعوات مجانية للطلاب، في إطار أنشطة وفعاليات الموسم الثقافي.