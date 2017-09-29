علماء معهد الفلك ينجحون في رصد انفجار أحد مشعات "جاما" وإرساله إلى ناسا

القاهرة – أ ش أ:

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور حاتم عودة، نجاح علماء معمل المجرة التابع لقسم الفلك بالمعهد من رصد الجرم السماوي المرئي GRB 170728Bوهو الاسم العلمي لأحد مشعات جاما، والذي تم رصده بمنظار القطامية الفلكى امس بعد انفجاره بـ 19 ساعة تقريبا، حيث استمر رصده لمدة 40 دقيقة متصلة .

وأشار عودة - في تصريحات اليوم الجمعة- إلى أنه تم إرسال التقرير والنتائج العلمية لهذا الحدث الفلكي إلى المركز المتخصص بوكالة (ناسا) للفضاء، كما تم نشره على الموقع (https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/21932.gcn3)، موضحا أنه بذلك يكون عدد إنجازات مرصد القطامية من الاكتشافات الحديثة على مستوى النجوم المتغيرة 10 اكتشافات ، وعلى مستوى رصد مشعات جاما 3 أرصاد.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الفلك بالمعهد الدكتور أشرف لطيف تادرس أن هذه الأجرام المنفجرة في نطاق أشعة جاما تحتوي على طاقات جبارة في الكون لا يمكن تصورها أو تفسيرها فهي تقدر بآلاف السوبر نوفا، وكمية تلك الطاقة التي تنتجها في الثانية الواحدة تساوى ما تنتجه الشمس خلال فترة حياتها كلها في المجرة وهي تعد من ألغاز الكون المرئي والتي لم يعرف سببها حتى الآن.

وأضاف أن هذه الانفجارات قليلة الحدوث جدا ولذلك يعتبر رصدها من الأمور المهمة في علم الفلك الحديث، كما يهتم برصدها المراصد الفلكية الكبيرة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن كلا من إيطاليا وروسيا وانجلترا وألمانيا واليابان قاموا برصد هذه الظاهرة للجرم السماوي المذكور في نفس الفترة ايضا.

وهنأ الفريق البحثي - الذي حقق هذا الإنجاز - وهم الدكتور ياسر هندي، والدكتور علي تقي، ونوران عصام بمعمل المجرة، والدكتور أشرف أحمد شاكر رئيس المعمل، مشيدا باهتمام الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد بمرصد القطامية الفلكي وسعيه الدؤوب لبناء المرصد الجديد بسانت كاترين .