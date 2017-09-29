كتبت - مادي غيث

قال الدكتور سامح شاهين، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن أمراض القلب تتصدر أسباب الوفاة في مصر حالياً، مشيرًا إلى أنها كانت تصيب كبار السن في الماضي، لكن الآن الأكثر عرضة للإصابة بها هم الشباب.

وقدم شاهين 5 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض القلب:

1-البعد عن التدخين

التدخين هو القاتل الأول للمصريين، ومصر من بين الدول الأكثر استهلاكاً للسجائر في منطقة الشرق الأوسط.

2-علاج الضغط

الضغط مرض صامت، يعمل على تدمير الشرايين، لذلك لابد من قياسة باستمرار وإذا تم اكتشافة لابد من علاجه في الحال لأنه من الممكن أن يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض القلبية.

3-علاج السكر

السكر مرض من الممكن أن يصاب به الإنسان دون أن يشعر، لذلك لابد من إجراء التحاليل الخاصة به باستمرار والكشف المبكر، لمعرفة وجود المرض من عدمه واتباع نصائح الطبيب الخاص.

4- التغذية الصحيحة

لابد من معرفة نسبة الكوليسرول في الدم والابتعاد عن الأطعمة التى تسبب ارتفاعه، وأخطرها السمن النباتي، لأنها تسبب مشاكل عديدة في شرايين القلب.

5-الضغط العصبي

الابتعاد قدر المستطاع عن المشكلات التي من الممكن أن تسبب ضغط عصبي للإنسان، وذلك لأنه من الممكن أن يتسبب باصابة الانسان بالأزمات والأمراض القلبية.