شاركت في «مدرسة المشاغبين» وطلبت الطلاق لهذا السبب.. 13 معلومة عن ميمي جمال

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مسيرة فنية طويلة، امتدت للمشاركة فيما يزيد عن 450 عملا فني، ما بين أفلام ومسرحيات ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية، منها الجيد والممتاز والمقبول والرديء، شأنها شأن المشوار الفني لمعظم الممثلين، ولأنها لم تكن "نجمة شباك"، اضطرت في بعض الأحيان للقبول بأدوار في أفلام المقاولات حتى تحقق الانتشار الفني، إلى أن أصبحت بعد أكثر من 60 عاما على دخولها التمثيل، إحدى أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، لكن جاء قراراها بالاعتزال على الهواء مباشرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ليسدل الستار على تلك المسيرة الطويلة بقولها: "ده قراري النهائي، وأنا كده مستريحة، وبقدر أسافر وأروح وآجى براحتي".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنانة المعتزلة ميمي جمال.

1- اسمها الحقيقي بالكامل "أمينة مصطفى جمال".

2- ولدت في 13 فبراير 1941، لأب مصري وأم يونانية.

3- بدأت حياتها الفنية وهي طفلة صغيرة بفيلم "أقوى من الحب"، عام 1953، بطولة عماد حمدي، وشادية.

4- قالت في حوار تليفزيوني سابق إن المخرج عز الدين ذو الفقا هو من اقترح عليها اسم "ميمي جمال" بدلا من "أمينة مصطفى جمال"، وكان السبب هو وجود طفلة باسم "أمينة" في نفس الفترة التي ظهرت بها "ميمي".

5- علمت لفترة طويلة على مسرح الفنانين المتحدين وفى فرق القطاع الخاص، ومن أشهر المسرحيات التي شاركت بها: "حريمكو، دو ري مي فاصوليا، الواد ضبش عامل لبش، كتكوت في المصيده، دربكة همبكة، فيما يبدو سرقوا عبدو، فندق المجانين".

6- على مستوى الدراما التليفزيونية، كان لـ "ميمي" نصيب كبير من المشاركات في مسلسلات ناجحة أهمها: "عائلة الحاج متولي، فرح العمدة، الزوجة الرابعة، الأخوة الأعداء، شارع عبد العزيز، حاميها حراميها، كيد النسا، ريش نعام، شيخ العرب همام ، اللص والكتاب، الباطنية".

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7- لم تشارك في أفلام سينمائية عديدة، بالمقارنة بمسيرتها في التليفزيون وعلى المسرح، ومن أشهر أفلامها: "أنا مش معاهم، بالعربي سندريلا، لف ودوران، جاى فى السريع، أشتاتا أشتوت، من نظرة عين، معالي وزير".

8- قالت إنها اضطرت لقبول العمل في أفلام المقاولات بفترة من الفترات، وذلك حتى تحقق الانتشار الفني، ولمجرد التواجد في السينما، فلم يكن يعرض عليها أفلام كثيرة، وركزت في نشاطها على المسرح ثم التليفزيون.

9- صرحت بأنها مثلت دور "أبلة عرفت" في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، لمدة شهر ونصف، بعدما طلبت منها صديقتها الفنانة سهير البابلي ذلك، لحين عودتها من إجراء جراحة في باريس.

10- تجربة الحب الأولى في حياتها كانت من أحد ضباط الجيش، الذي اشترط عليها أن تترك المجال الفني بعد الزواج، ولكنها رفضت لتحملها مسؤليات مادية، وقالت له: "الفن أهم"، على حد تصريحها لبرنامج "عقد النجوم".

11- تزوجت من الفنان الراحل حسن مصطفى، في 6 يونيو 1966، وأنجبت طفلتين توأم، واستمرالزواج حتى وفاة "حسن".

12- كشفت تفاصيل تعرفها على زوجها الفنان الراحل خلال استضافتها في برنامج "ساعة صفا"، فقالت إنها تعرفت عليه من خلال مسارح التلفزيون التابعة للقطاع العام، وكان خارجًا لتوّه من تجربة حب فاشلة مع زوجته الأولى بثينة حسن، التي انتهت بالطلاق، فبدأت بينهما صداقة وطيدة بعد أن لاحظت طيبته الشديدة، وأمّنته على أدقّ أسرارها، وتابعت: "تحوَّلت هذه الصداقة مع مرور الوقت إلى انجذاب شديد وتزوجنا، واتفقنا خلال الثلاث سنوات الأولى من زواجنا على عدم الإنجاب، لأننا مازالنا في هذه الفترة بالبدايات، ورغبتنا في تثبيت أقدامنا في الفن".

13- أوضحت خلال استضافتها ببرنامج "100 سؤال"، أنها طلبت الطلاق من حسن مصطفى، بعدما لاحظت وجود ملاطفة بينه وبين إحدى الفتيات العاملات بكواليس مسرحية كانا يشاركان في بطولتها، وتابعت: "حسن مصطفى لم يخونني جسديا في حياته، ولكن عندما تقوم تلك الفتاة بكتاية اسمه بالمانيكير، وألحظ ملاطفته لها لم أتحمّل هذا على الإطلاق، وطلبت الطلاق".