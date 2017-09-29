ما لا تعرفه عن رأفت الميهي الذي ورّطه «الأفوكاتو» مع مرتضى منصور

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مبدعون وراء الكاميرا، لا يعبئون بأضواء الشهرة، ولا يعرف عنهم الجمهور شيئا، اللهم إلا قلة من المثقفين والمهتمين بالسينما، فلم تكن تشغلهم النجومية والشهرة؛ بل شغلتهم الفكرة والمضمون والهدف و"تكنيك التنفيذ"، كلها أشياء ربما لا تلفت انتباه الجمهور بالشكل الذي تحتل به مساحة كبيرة من تفكير المخرج أو السيناريست، وكان من بين هؤلاء المبدعين الذين امتلكوا الحلم والرؤية الجديدة، هو المخرج والسيناريست الراحل رأفت الميهي.



في التاسع والعشرين من سبتمبر لعام 1940، ولد رأفت الميهي، والتحق بكلية الآداب، قسم لغة إنجليزية، ثم غمل كمدرس لفترة خارج القاهرة، لكنه لم يحتمل الابتعاد عن مسقط رأسه فعاد مرة أخرى إلى القاهرة وعمل عضوا في لجنة القراءة بالمؤسسة المصرية العامة للسينما، ومن ثم التحق بمعهد السيناريو الذي أسسه أستاذه صلاح أبو سيف، لكن المعهد لم يستمر طويلا وتم إغلاقه بعد تخرج "الميهي".

وفور تخرجه بدأ مسيرته الفنية بكتابة سيناريو مسلسل تليفزيوني بعنوان "رزق العيال"، وأعقبه بعدد من الأعمال التليفزيونية ككاتب سيناريو وقصة، كما قدم أعمالا مترجمة، وكتب مقالات نقدية بعدد من الصحف، إلى أن قدم سيناريو أول فيلم روائي طويل له بعنوان "جفت الأمطار"، الذي عُرض عام 1967، ولأن طبيعة الفيلم اختلفت عن باقي الأفلام السينمائية في دور العرض بتلك الفترة لم ينجح، ولكن ذلك لم يصب "الميهي" باليأس.

تعرف المخرج كمال الشيخ على "الميهي" عن طريق أستاذه المخرج صلاح أبو سيف، ليقدم السيناريست معه 4 أفلام سينماية من أنجح أفلام السينما المصرية، وتعتبر من الكلاسيكيات، وهي على الترتيب: "غروب وشروق"، عام 1970، بطولة سعاد حسني ورشدي أباظة، "شيء في صدري"،، عام 1971، بطولة ماجدةالخطيب ورشدي أباظة، "الهارب"، عام 1974، بطولة شادية، وحسين فهمي، "على من نطلق الرصاص"، عام 1975، بطولة سعاد حسني.

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توقف عن الكتابة لمدة 5 سنوات، وبدأ يدرس كل شيء عن الإخراج، بعدما أيقن أنه يجب أن يتولى مهمتي الكتابة والإخراج معا، وقدم أول أفلامه كمخرج بعنوان "عيون لا تنام"، ومن بعده فيلم "الأفوكاتو"، عام 1983، والذي أحدث ضجة واسعة، تسببت في دخوله في صدام مع المستشار مرتضى منصور، وسرعان ما تحول إلى صدام بين "منصور" وعادل إمام، بطل الفيلم، وذلك لما حمله "الأفوكاتو" من جرأة في التناول والعرض فيما يخص مهنة المحاماة والتعامل مع القاضي داخل ساحة المحكمة.

جمعته علاقة وطيدة بالفنانة الراحل معالي زايد، ويقول الكاتب والسيناريست بلال فضل في حلقة من برنامجه "الموهوبون في الأرض" عن تلك العلاقة: "رأفت الميهي كان يعلم أن معالي زايد كالحصان الجامح يجب ترويضه، ولكنه نجح في انتزاع أروع الانفعالات منها، لدرجة أنه في مشهد بأحد الأفلام يتطلب البكاء، طلب منها وراء الكاميرا أن تتذكر والديها وشقيقتها الراحلين، وبالفعل انفجرت في البكاء، وظلت مستمرة فيه حتى بعد نهاية المشهد".

ومن أروع الأفلام التي قدمها "الميهي" كمخرج وكاتب سيناريو مع معالي زايد كان "السادة الرجال"، ومن بعده "سيداتي آنساتي"، ثم "سمك لبن تمر هندي"، وجميعهم كان الراحل محمود عبد العزيز عامل مشترك في نجاحهم، فقد آمن "الميهي" بقدرة "عبد العزيز" في الأداء التلقائي، ومنحه مساحة ارتجالية في أفلامه.

27 فيلما قدمهم "الميهي" للسينما، ككاتب سيناريو في بعضهم، وكمخرج ومؤلف للبعض الآخر، وآخرها فيلم "شرم برم"، عام 2001، بينما قدم مسلسل تليفزيوني وحيد لم يلق النجاح بعنوان "وكالة عطية"، وقبل رحيله أسس أكاديمة رأفت الميهي، ولكن قبل أن تشهد الأكاديمية نجاحا حقيقيا، بدأت تتدهور حالته الصحية، وسرعان ما لفظ أنفاسه الأخيرة في 24 يوليو 2015، عن عمر ناهز 75 عاما.