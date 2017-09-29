مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط
مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط
02:02 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
ارشيفية
أسيوط - أسامة صديق:
شهدت قرية أمشول التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، مقتل شخص في تجدد الاشتباكات بين عائلتي "الجلاحدة" و"أولاد فتح الباب" بديروط أسيوط.
تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتجدد اشتباكات بالأسلحة بين عائلتي "الجلاحدة" و"أولاد فتح الباب" بقرية أمشول التابعة لمركز ديروط، نتيجة الخصومة الثأرية بينهما.
ولقي شخص مقتله ويدعى "رمضان. م" 60 عامًا، من عائلة الجلاحدة، ونقل إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي والسيطرة على الموقف وتواصل قوات الشرطة جهودها لضبط المتهمين.
وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.
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