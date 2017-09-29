القوات المسلحة تنظم المؤتمر الثالث لطب الأورام بالأكاديمية العسكرية

كتب – مصطفى المنشاوي:

نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع مستشفى الأورام وأمراض الدم بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، وكلية الطب للقوات المسلحة والجمعية المصرية لأمراض السرطان وجمعية سرطان الكبد المصرية، والجمعية المصرية للأشعة التداخلية، المؤتمر الثالث لطب الأورام والذي تستضيفه الأكاديمية الطبية العسكرية تحت عنوان "علاج سرطان الكبد في مصر نحو خطوط علاج توافقية".

وتناول المؤتمر عددا من الأوراق البحثية التي تناولت أنواع الأورام الشائعة بمصر وطرح الحلول والإجراءات الوقائية وتحسين طرق العلاج والتشخيص المبكر للأورام.

ويناقش المؤتمر التوصيات العالمية لعلاج سرطان الكبد وما يتم تطبيقه في مصر، بالإضافة إلى الأدوية المستخدمة في العلاج وكذلك خطوط العلاج الجراحى والعلاج بالأشعة التداخلية والعلاجية والوصول للاستخدام الأمثل للموارد في العلاج والتشخيص بما ينعكس على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

كما تم عقد عدد من المحاضرات لتعريف شباب الأطباء بالتقنيات والأساليب الحديثة في مجالات التشخيص والعلاج المبكر للمرض والاضطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال.

وبدأت وقائع المؤتمر بكلمة اللواء مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية، أكد فيها حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصري ومواكبة التطور المستمر في الأساليب والطرق العلاجية الحديثة ونقل وتبادل الخبرات العملية مع كبرى المراكز التخصصية.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اللواء طبيب أحمد التاودى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى السابق والدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى السابق، وعدد من أطباء واستشارى الأورام بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.