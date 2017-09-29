«الخارجية الروسية»: ندرس استئناف الرحلات الجوية إلى مصر

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن الجهات الروسية المختصة تنظر الآن في مسألة استئناف الاتصالات الجوية مع مصر.

قال سيرومولوتوف - بحسب وكالة سبوتنيك، إن موسكو تدرك جيدًا مدى أهمية مسألة استئناف الرحلات الجوية المباشرة بالنسبة لمصر، وكذلك السياح الروس.

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وأضاف وزير الخارجية الروسي: "في الوقت نفسه تبقى الأولوية الرئيسية بالنسبة لنا مهمة ضمان أمن المواطنين الروس ومنع تكرار حدوث الكارثة"، لافتًًا إلى أن مسألة استئناف الرحلات الجوية مع القاهرة تنظر حاليًا من قبل الإدارات الروسية المختصة.

وأعرب نائب الوزير، عن أمله في أن تكون النتيجة إيجابية، مضيفًا أن الجانب المصري قام بعمل كبير في رفع معايير السلامة في الموانئ الجوية وخصوصا في القاهرة".