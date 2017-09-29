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محافظة الإسكندرية تطبق منظومة الشكاوى الموحدة

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محافظة الإسكندرية تطبق منظومة الشكاوى الموحدة محافظة الإسكندرية تطبق منظومة الشكاوى الموحدة

التحرير

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أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل خلال الفترة الحالية على تطبيق منظومة الشكاوى الموحدة؛ لحل مشكلات المواطنين.

ووجه "سلطان" مسؤولي المحافظة بربط كافة مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظة بالمنظومة، مشددا على حسن معاملة المواطنين، والتجاوب السريع مع الشكاوى، وعدم منع أي مواطن من مقابلته، مشددا على أن "مكتبه مفتوح أمام الجميع".

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جاء ذلك خلال استقبال محافط الإسكندرية، اليوم الجمعة، للدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء؛ لمتابعة جهود المحافظة في تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح بشأن منظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية.

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تناول اللقاء خطة المحافظة لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، علاوة على مؤشرات الأداء بالشكاوى المسجلة من المواطنين بالمحافظة، وتوزيعها على الجهات والقطاعات المختلفة، ومدى فاعلية الجهات في التجاوب مع المشكلات.

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وتفقد الوفد إدارة خدمة المواطنين؛ لمتابعة دورة العمل المتبعة في الإدارة واستقبالهم وتسجيل وفحص الشكاوى، ومتابعة الجهات المختصة للرد عليها.

 وأوضح الوفد أنه سيعقد عدة لقاءات أخرى مع موظفي الإدارة؛ لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة، وتدريب العاملين عليها للانتهاء من تطبيقها على الوجه الأمثل.

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التحرير

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