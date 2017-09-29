هربت مع عشيقها وتزوجته عرفيا.. حل لغز اختفاء «فتاة الإسماعيلية»

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تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية من حل لغز اختفاء فتاة مُبلغ باختطافها بمنطقة نفيشة، وتبين هروبها مع شخص تزوجته عرفيا، بعد أن أجبرها أهلها على الزواج من شخص آخر لا تريده.

تلقى اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز، مدير البحث الجنائي، باختفاء فتاة تدعى "ه"، 25 سنة، مطلقة، وأنها تم اختطافها منذ 4 أيام أمام بوابة منطقة الاستثمار، حيث كانت في طريقها لتقديم استقالتها من شركة تعمل بها في منطقة عز الدين؛ لكي تتفرغ لتجهيز حفل زفافها.

وحسب البلاغ، أجرت الفتاة اتصالا هاتيا بأهلها في تمام الثالثة عصرًا، وأخبرتهم باختطافها على يد مجهولين، مؤكدة "ماعرفش مكان الشقة فين".

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تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد مدحت منتصر، رئيس مباحث المديرية، والمقدم عبد الرؤوف شاهين، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، وتبين أنها تزوجت عرفيا من عامل يدعى "إسلام ا."، 26 سنة، بعد أن اجبرها والدها على الزواج من آخر.

وتم التوصل إلى مكان الفتاة وإعادتها، ونفت تعرضها للخطف، مؤكدة تركها المنزل بإرداتها، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.