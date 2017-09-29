أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

هربت مع عشيقها وتزوجته عرفيا.. حل لغز اختفاء «فتاة الإسماعيلية»

Google+ Print
هربت مع عشيقها وتزوجته عرفيا.. حل لغز اختفاء «فتاة الإسماعيلية» هربت مع عشيقها وتزوجته عرفيا.. حل لغز اختفاء «فتاة الإسماعيلية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية من حل لغز اختفاء فتاة مُبلغ باختطافها بمنطقة نفيشة، وتبين هروبها مع شخص تزوجته عرفيا، بعد أن أجبرها أهلها على الزواج من شخص آخر لا تريده.

تلقى اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز، مدير البحث الجنائي، باختفاء فتاة تدعى "ه"، 25 سنة، مطلقة، وأنها تم اختطافها منذ 4 أيام أمام بوابة منطقة الاستثمار، حيث كانت في طريقها لتقديم استقالتها من شركة تعمل بها في منطقة عز الدين؛ لكي تتفرغ لتجهيز حفل زفافها.

وحسب البلاغ، أجرت الفتاة اتصالا هاتيا بأهلها في تمام الثالثة عصرًا، وأخبرتهم باختطافها على يد مجهولين، مؤكدة "ماعرفش مكان الشقة فين".

شاهد أيضا

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد مدحت منتصر، رئيس مباحث المديرية، والمقدم عبد الرؤوف شاهين، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، وتبين أنها تزوجت عرفيا من عامل يدعى "إسلام ا."، 26 سنة، بعد أن اجبرها والدها على الزواج من آخر.

وتم التوصل إلى مكان الفتاة وإعادتها، ونفت تعرضها للخطف، مؤكدة تركها المنزل بإرداتها، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)