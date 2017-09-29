بعد تصدير 80% من إنتاج مصنع بني سويف.. «سامسونج» تبحث تصنيع الموبايل في مصر

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قال شريف بركات نائب رئيس شركة سامسونج مصر للإلكترونيات، إن السوق المصرية بدأت تتعافى من تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي كان أبرزها تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على حجم تجارة المحمول بتراجع نسبته 25% نتيجة زيادة أسعار الهواتف لكونها مستوردة بالدولار.

وأوضح خلال تصريحات صحفية له أن استقرار أسعار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أصبح يمنح الشركات فرصة لتحديد أسعار المنتجات التي يستوردونها حتى وإن كانت أسعارها مرتفعة، فقد تقبلها المستهلكون في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الشركة تبلغ حصتها 43% في ظل منافسة شرسة مع شركات كبرى لصناعة المحمول في السوق المصرية، وأن شركته تستهدف 50% حصة من السوق المحلية.

وأوضح بركات أن سامسونج مصر قامت بتحويل جزء من أرباحها الصافية عن الفترة الماضية، وذلك بعد تحرير سعر صرف الدولار، وأعادت الشركة استثمار الجزء الآخر من أرباحها في السوق المحلية، مشيرا إلى أن شهري أغسطس وسبتمبر شهدا تحسنا على مستوى المبيعات نتيجة استقرار الحالة الاقتصادية واستيعاب زيادة التضخم، بالإضافة إلى إطلاق برامج جديدة للمستهلكين أبرزها البيع بالتقسيط ودون فوائد.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة GFK تتصدر شركة سامسونج سوق الهواتف المحمولة في مصر بحصة تجاوز 43% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وبفارق يصل إلى الضعف مقارنة مع المنافس الذي يحتل المركز الثاني.

وذكر بركات أن التحسن في السوق المحلية وسياسة الشركة التسويقية أدت إلى زيادة مبيعات هاتف جالاكسي إس 8، وفقا لعدد الوحدات بنسبة 20% منذ طرحه مقارنة بهاتف جالاكسي إس 7 خلال نفس الفترة، متوقعا انطلاقة قوية في سوق الهواتف الذكية والإلكترونيات العام المقبل خاصة مع عودة المبيعات إلي المعدلات السابقة في العام الماضي.

وكشف بركات عن أن الشركة قررت وقف استيراد الهواتف "التقليدية" أو غير الذكية التي لا تدعم الاتصال بالإنترنت إلى مصر، وذلك لأن المستقبل يذهب نحو الاتصال بالإنترنت في كافة الأجهزة بما فيها المنزلية، موضحا أن الشركة ستحاول جذب شريحة مستخدمي الهواتف التقليدية إلى الهواتف الذكية من خلال أجهزة بأسعار مخفضة.

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ووفقا لمؤسسة GFK تستحوذ الهواتف الذكية على نحو 75% من حجم السوق بينما تمثل التقليدية 25%.

ومن المقرر أن تطرح سامسونج هاتف جالاكسي نوت 8، أحدث هواتفها في السوق المحلية 6 أكتوبر المقبل بسعر يتراوح ما بين 17500 جنيه و18000 جنيه.

وفيما يخص التصنيع المحلي للشركة، أوضح شريف بركات نائب رئيس سامسونج مصر أن مصنع بني سويف للتليفزيونات يصدر 80% حاليا من إنتاجه إلى 36 دولة، وأنه يعد من أفضل 5 مصانع للشركة على مستوى العالم، حيث قام المصنع مؤخرا بتصنيع شاشات 75 بوصة للمرة الأولى، مبينا أن المصنع لديه نحو 1500 موظف.

وقال بركات إن الشركة تدرس تصنيع منتجات جديدة في مصر بعد المردود الإيجابي عن تجربة التكييفات التي يتم تصنيعها في مصر حاليا بالتعاون مع شركة راية، حيث تدرس تصنيع الهواتف الذكية، وأنه تم مناقشة الدراسة مع الجهات الحكومية، وأن الشركة حصلت على إجابات واضحة للاستفسارات إلا أن القرار النهائي يعود لسامسونج العالمية.

وفيما يخص الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة، أكد أن هواتف المحمول ليس عليها أي رسوم جمركية، بينما أغلب الأجهزة المنزلية تصل إلى 60%، مما يقصر المنافسة على شريحة سعرية مرتفعة للمنتجات المستوردة، موضحًا أن صادرات مصنع بني سويف قللت من تأثير أزمة تحرير سعر صرف الدولار عليهم، وأن سامسونج تتصدر الحصة السوقية للتليفزيونات محليًا منذ مارس 2016.