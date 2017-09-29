الأمن الوطني يلقي القبض على 63 شخصًا لأسباب سياسية بالقليوبية

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ألقت مباحث القليوبية، بالتنسيق مع الأمن الوطني، القبض على 63 شخصًا مشتبهًا بهم سياسيًا، وذلك خلال حمله أمنية لفحص العناصر السياسية، بدائرة المديرية، فيما تم القبض على عدد من الأشخاص الصادر بشأنهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بإلقاء القبض على 63 شخصًا مشتبه بهم سياسيًا.

كما تم القبض على 4 عاطلين صادر في حقهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة في قضايا شروع في قتل وسرقة وعاهة مستديمة ومقاومة سلطات وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.