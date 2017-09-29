أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أبو شقة لـ«التحرير»: البرلمان سيشهد ثورة تشريعية كبيرة

Google+ Print
أبو شقة لـ«التحرير»: البرلمان سيشهد ثورة تشريعية كبيرة أبو شقة لـ«التحرير»: البرلمان سيشهد ثورة تشريعية كبيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، إن البرلمان سيشهد ثورة تشريعية هائلة فى دور الانعقاد القادم، موضحا أنه سيكون هناك تشريعات تحقق العدالة المنصفة والناجزة وتضمن حقوق المتهم ودفاعه منذ الاستدلال والتحقيق حتى المحاكمة وطرق الطعن.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات لـ"التحرير"، أن المواطن سيكون أمام تشريعات تحقق الانضباط فى الشارع المصري وتحقق الأمن والأمان وتقضي على الجشع الذى يستغله بعض التجار فى محاولة للثراء على حساب المواطن.

شاهد أيضا

وأضاف أن مجلس النواب تعرض لهجوم كبير خلال الفترة الماضية، رغم إصداره فى دور الانعقاد الثاني نحو 217 تشريعا، وهو أمر لم يحدث فى تاريخ البرلمانات السابقة، منوها بأن البرلمان يحاول وضع حلول لتشريعات وضعت منذ فترات طويلة ولم تعد تصلح حاليا.

وأشار أبو شقة إلى أن البرلمان يسارع الزمن ويعمل على قدم وساق من أجل إنهاء تلك القوانين، مستطردا: "نسير على خطى سريعة لتعويض ما فات وإنجاز الكثير من التشريعات والقوانين التى تخدم مصلحة المواطنين خلال الفترة المقبلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)