أبو شقة لـ«التحرير»: البرلمان سيشهد ثورة تشريعية كبيرة

التحرير

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قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، إن البرلمان سيشهد ثورة تشريعية هائلة فى دور الانعقاد القادم، موضحا أنه سيكون هناك تشريعات تحقق العدالة المنصفة والناجزة وتضمن حقوق المتهم ودفاعه منذ الاستدلال والتحقيق حتى المحاكمة وطرق الطعن.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات لـ"التحرير"، أن المواطن سيكون أمام تشريعات تحقق الانضباط فى الشارع المصري وتحقق الأمن والأمان وتقضي على الجشع الذى يستغله بعض التجار فى محاولة للثراء على حساب المواطن.

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وأضاف أن مجلس النواب تعرض لهجوم كبير خلال الفترة الماضية، رغم إصداره فى دور الانعقاد الثاني نحو 217 تشريعا، وهو أمر لم يحدث فى تاريخ البرلمانات السابقة، منوها بأن البرلمان يحاول وضع حلول لتشريعات وضعت منذ فترات طويلة ولم تعد تصلح حاليا.

وأشار أبو شقة إلى أن البرلمان يسارع الزمن ويعمل على قدم وساق من أجل إنهاء تلك القوانين، مستطردا: "نسير على خطى سريعة لتعويض ما فات وإنجاز الكثير من التشريعات والقوانين التى تخدم مصلحة المواطنين خلال الفترة المقبلة".