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القبض على فلاح بحيازته 13 كيلو بانجو ببني سويف

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مصراوي Masrawy

القبض على فلاح بحيازته 13 كيلو بانجو ببني سويف

02:00 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

القبض على فلاح بحيازته 13 كيلو بانجو ببني سويف

ارشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، القبض على فلاح بحيازته 13 كيلو من نبات البانجو المخدر، داخل جوال بقرية أبو يط التابعة لدائرة المركز.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، بورود معلومات سرية إلى وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى بحيازة فلاح لكمية من نبات البانجو المخدر.

باستصدار إذن النيابة العامة توجهت قوة أمنية إلى منزل المتهم الذي تبين أنه يدعى "عبدالناصر. م. س" 54 عامًا، فلاح، ومقيم قرية أبويط بمركز الواسطى، وعثر بداخل المنزل على كمية 13 كيلو من نبات البانجو المخدر.

وتحرر المحضر رقم 7167 إداري مركز الواسطى لسنة 2017، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع إرسال عينات من لفافات البانجو لتحليلها بمعامل وزارة الزراعة والتحفظ على بقية المضبوطات بمخازن وزارة الزراعة.

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