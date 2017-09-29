بالصور.. البدء في إنشاء سد لحماية قرى ساقلتة من مياه السيول بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، البدء في إنشاء سد لمواجهة أخطار السيول لحماية قرى الجلاوية والحاجر بمركز ساقلته، بطول 500 متر وبتكلفة تقدر بـ22.5 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أن مجلس الوزراء وافق على إسناد إنشاء السد إلى شركة الكراكات المصرية التابعة لقطاع الأعمال، وقامت الشركة بمعاينة الموقع لإنشاء السد على أن يتم إزالة السدين المنهارين بالموقع بعد السيول الأخيرة.

وأضاف عبدالمنعم، أنه وبعد تعرض قرى الحاجر والجلاوية بمركز ساقلتة لأمطار غزيرة منذ عدة أشهر، تم دراسة إنشاء سد أسفل الجبل الشرقي، وبحيرة صناعية، لتجميع مياه السيول، التي تتجمع بالجبل الشرقي لحماية القرى الموجودة أسفل الجبل من خلال وزارة الري.

ونفذت محافظة سوهاج 8 سيناريوهات لمواجهة مخاطر السيول في حال حدوثها هذا العام، بمشاركة جميع الجهات المعنية، وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي مديرية الري، بمعاينة جميع المخرات الموجودة بنطاق المحافظة.