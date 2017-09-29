حملة لمقاطعة شركات المحمول في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدء عدد من أهالي مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، تأسيس حملة شعبية، لمقاطعة شركات المحمول، لمدة يوم واحد، اعتراضًا على رفع أسعار كروت الشحن، مستخدمين صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في الترويج للحملة.

وقال المحاسب أحمد يونس، أمين أول الغرفة التجارية بكفر الشيخ، والداعي لتأسيس تلك الحملة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الحملة شعارها "يوم بلا محمول" تتضمن توجيه الدعوات للمواطنين المشتركين في شركات المحمول، بغلق كل مواطن هاتفه المحمول، لمدة ساعة في أول يوم من تدشين الحملة، تزيد ساعة كل يوم.

وأشار إلى أنه تحدد يوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، لتنفيذ تلك الحملة وتفعيلها على أرض الواقع، من خلال غلق المحمول في هذا اليوم، لمدة ساعة من 12 إلى 1 ظهرًا، ويليه كل يوم غلق المحمول بساعة أزيد من اليوم ما قبله، حتى يجري استجابة من شركات المحمول الثلاث، بشأن التعديل في أسعار كروت الشحن، التي وصفها بالمبالغ فيها.

وأوضح أن الأسعار التي طرحتها تلك الشركات، لاتتناسب نهائيًا مع حجم الدخل للمواطن البسيط، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها غالبية المواطنين.