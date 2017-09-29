"روحوه بسرعة".. أب يتهم مديرة مدرسة بإلقاء ابنه في الشارع عقب إغماءه

المنوفية - مروة فاضل:

تقدم ولي أمر بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، ببلاغ إلى وزير التربية والتعليم يتهم فيه مديرة مدرسة دار التربية للغات بشبين الكوم بإلقاء نجله حمزة الطالب بالصف السادس الابتدائي خارج المدرسة عقب حدوث حالة إغماء له أثناء طابور الصباح حتى لا تتحمل مسؤوليتها.

واتهم ولي الأمر المدرسة بالإهمال حيث كان من الممكن أن يفقد الطفل لحياته، متعجبا من رد فعل المديرة.

وحرر صلاح صبحي عبدالعزيز السرجاني، ولي أمر الطالب بتحرير محضر رقم 20 بتاريخ 26 من سبتمبر الجاري ضد مديرة مدرسة دار التربية لغات بشبين الكوم، بنقطة شرطة مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وقال السرجاني في بلاغه: "إن نجله أصيب أثناء اللعب مع أصدقائه وأغمى عليه وقالت مديرة المدرسة روحوه بسرعة وطلعوه برة المدرسة وحضر ابني للمنزل في الثامنة والنصف صباحا مع سائق لا نعرفه وتم عمل تقرير طبي بحالة الطفل".

وعلى الجانب الآخر قالت سلوى نويش مديرة المدرسة، إن الطفل حضر قبل موعد الطابور الصباحي وكان يلهو مع زملائه بفناء المدرسة وأصيب بجرح سطحي بفمه وتم استدعاء أخصائي العيادة بالمدرسة وعمل الإسعافات الأولية للطالب، وخرج الطالب قبل موعد الطابور متصلا بالسائق الخاص به لاصطحابه للمنزل قبل بدء الطابور.

وأكدت، أن وكيل المدرسة ومسؤولي الأمن حضروا الواقعة والطالب كان ليس مغشيا عليه وخرج بإرادته قبل بدء الطابور الصباحي لأخذه إلى المنزل.

وأضافت، أنها طلبت من وكيل المدرسة الاتصال بولي أمر الطالب للاطمئنان على الطالب ولكن لم يرد عليه ولي الأمر.