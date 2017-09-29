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مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطالب ميانمار بالسماح بدخول المحققين

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مصراوي Masrawy

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطالب ميانمار بالسماح بدخول المحققين

02:02 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطالب ميانمار بالسماح بدخول المحققين

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جنيف - (د ب أ):
ذكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار له اليوم الجمعة أنه ينبغي على ميانمار أن تسمح بدخول لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق بشأن مزاعم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن في البلاد.

وشدد المجلس في قراره على "الحاجة لمنحه الدخول الكامل وغير المقيد أو المراقب لكل المناطق والمحاور".

وأعرب مجلس حقوق الإنسان عن "قلقه البالغ بشأن التقارير الأخيرة التي تفيد بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسوء معاملة في ميانمار لاسيما في ولاية راخين".

ورفض مبعوث ميانمار في المجلس مجددا تفويض البعثة التي جرى تشكيلها ردا على العملية الأمنية التي جرت العام الماضي في راخين، قبل الهجرة الجماعية الحالية لمسلمي أقلية الروهينجا من ميانمار.

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