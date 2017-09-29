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الاستخبارات العسكرية الألمانية تشتبه في انتماء 391 جنديا لليمين المتطرف

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مصراوي Masrawy

الاستخبارات العسكرية الألمانية تشتبه في انتماء 391 جنديا لليمين المتطرف

01:58 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الاستخبارات العسكرية الألمانية تشتبه في انتماء 391 جنديا لليمين المتطرف

الجيش الالماني

برلين - (د ب أ):
تشتبه الاستخبارات العسكرية الألمانية (إم إيه دي) في انتماء 391 جنديا في الجيش الألماني للتيار اليميني المتطرف.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية في ردها على طلب إحاطة من البرلمان الألماني أن من بين هذه الحالات 286 حالة اشتباه جديدة هذا العام.

وبحسب الرد الذي حصلت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة على نسخة منه، فإن عدد الحالات التي اشتبهت الاستخبارات العسكرية في انتمائها للتيار اليميني المتطرف داخل الجيش الألماني بلغت مطلع هذا العام 275 حالة.

وجاء في رد الوزارة على طلب الإحاطة، أنه تم التأكد من انتماء ثلاث حالات لهذا التيار خلال العام الجاري.

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