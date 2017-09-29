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موسكو: سنقاوم محاولات واشنطن عرقلة القضاء على الإرهاب في سوريا

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مصراوي Masrawy

موسكو: سنقاوم محاولات واشنطن عرقلة القضاء على الإرهاب في سوريا

01:56 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

موسكو: سنقاوم محاولات واشنطن عرقلة القضاء على الإرهاب في سوريا

موسكو - أ ش أ

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستقاوم بحزم محاولات واشنطن عرقلة عملية القضاء على الإرهابيين في سوريا بشكل نهائي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب أوليج سيرومولوتوف، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، نُشر على الموقع الالكتروني للخارجية الروسية، إن موسكو ستواجه بقوة محاولات الولايات المتحدة إعاقة القضاء السريع والنهائي على معاقل الإرهابيين في سوريا وعرقلة تقدم القوات الحكومية.

وكشف الدبلوماسي الروسى أن هناك قوات خارجية توجد على الأراضي السورية بشكل غير شرعي ودون موافقة السورية، تنشط في تحديد نطاق جغرافي لخطوات الجيش السوري الذي يسعى لتحرير بلاده من الإرهابيين، واصفا وجود هذه القوات بأنه "وضع سخيف".

كانت الخارجية الروسية قد أعلنت – فى وقت سابق – أن تنظيم "داعش" الإرهابى أصبح على وشك الانهيار بفضل القوات السورية والروسية، مشيرة إلى أن التنظيم بدأ في التحول إلى تشبه "تنظيم القاعدة".

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