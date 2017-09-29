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مقتل شخصين في هجوم انتحاري قرب مسجد للشيعة في كابول

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مصراوي Masrawy

مقتل شخصين في هجوم انتحاري قرب مسجد للشيعة في كابول

01:55 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مقتل شخصين في هجوم انتحاري قرب مسجد للشيعة في كابول

الشرطة الأفغانية

كابول - (د ب أ):
صرح مسئولون في أفغانستان اليوم الجمعة أن شخصين لقيا حتفهما في هجوم يبدو أنه انتحاري قرب مسجد للشيعة بالعاصمة كابول.

وقال بشير مجاهد المتحدث باسم الشرطة في العاصمة الأفغانية لوكالة الأنباء الالمانية، إنه من المحتمل أن يكون منفذ الهجوم هو انتحاري متنكر في صورة راعي، حيث أفادت تقارير بأن قطيع من الأغنام كان يعبر الطريق وقت حدوث الانفجار في منطقة "قلعة فتح الله".

ولم يتضح بعد عدد منفذي الهجوم الذي يأتي قبل يومين من حلول مناسبة يوم عاشوراء.

وقال محمد إسماعيل المتحدث باسم وزارة الصحة لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد نقلت سيارات الاسعاف جثتين وعشرة مصابين إلى مستشفيات كابول".

وأفادت تقارير بأن القتيلين هما من المدنيين.

وتتعرض الأقلية الشيعية في أفغانستان لهجمات متزايدة من فرع تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

وكثيرا ما تقع الهجمات خلال المناسبات الدينية حيث تكون المساجد مكتظة بالمصلين.

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