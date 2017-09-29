ترامب يهنئ ميركل بمناسبة فوزها في الانتخابات

برلين - أ ش أ

هنأ الرئيس الامريكى دونالد ترامب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بمناسبة فوزها فى الانتخابات البرلمانية.

وأكد ترامب على أهمية العلاقات الثنائيه العميقه التى تجمع بين البلدين ، جاء ذلك في اتصال هاتفي وفقا لبيان من الحكومة الألمانية على لسان متحدث الحكومة شتيفان زايبرت.

وأضاف المتحدث أن الاتصال الهاتفى قد تطرق إلى الأزمه الكورية الشمالية وفيما يخص الاتفاق النووي مع إيران وكيفيه مواجهة المد الايرانى فى الشرق الأوسط لاسيما في لبنان وسوريا.

كما تم الحديث عن أهمية نزع السلاح النووي بالطرق السلمية في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن العلاقات الألمانيه الأمريكيه تشوبها الخلافات على عديد من القضايا منها التعامل السلمى مع الملف الكورى الشمالى وهو النهج الذى تنتهجه ميركل ولا يشاركها فيه ترامب فضلا عن خلاف جذري حول رفض ترامب للاتفاق النووى مع إيران هذا بالاضافه للخلافات المؤجلة والتى تخص حلف الناتو وروسيا والتغير المناخي والتجارة الدولية .