ضبط 30 قطعة سلاح وتنفيذ 623 حكما قضائيا في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمختلف مراكز المحافظة بمشاركة قوات الأمن المركزي.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 6 قطع أسلحة نارية (3 طبنجات، بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش) و10 طلقات، و24 قطعة سلاح أبيض.

وتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل، من ضبط 23 قضايا إتجار في المخدرات أبرزها (500 جرام إستروكس، 1562 قرص مخدر، 45 جرام هيروين)، وتنفيذ 623 حكما قضائيا متنوعا.

حُررت محاضر حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.