مباحث القاهرة تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات الحديثة

القاهرة - (أ ش أ)

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة في إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين، تخصص فى سرقة السيارات الحديثة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط قسم مكافحة سرقات السيارات، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو صبحي إ.ع "43 سنة موظف بحي شرق شبرا الخيمة" مقيم بشبرا الخيمة، السابق اتهامه في 7 قضايا متنوعة، والمدعو حسين م.ا "24 سنة عاطل" مقيم بذات العنوان، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات حديثة الصنع، بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك" والتصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أسفرت أحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات، أيداها واعترفا بارتكابهما واقعتى سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين باحدى الشوارع الجانبية بمنطقة شبرا الخيمة.

وباستدعاء المجني عليهما، تعرفا علي السيارتين واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.