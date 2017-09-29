بعد تعديل شروط صرف الخبز.. 4 خطوات لنقل محل الإقامة بالبطاقة التموينية

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، قرارًا بقصر صرف حصص الخبز المدعم للمقيدين بمنظومة الدعم على محل إقامتهم فقط، مطالبًا المواطنين من المغتربين بالتوجه إلى أقرب مكتب تمويني لنقل البطاقة لمحل السكن الحالي، للتمكن من صرف حصصهم من السلع والخبز.

ويرصد "مصراوي" خطوات نقل البطاقة التموينية إلى محل السكن الحالي:

1 - يجب أن يتوجه المواطن - صاحب البطاقة التموينية - إلى أي مكتب تمويني، وتحرير نموذج أداء خدمة وتحديد الخدمة المطلوبة "المحافظة المراد التحويل إليها"، ويرفق مع النموذج صورة من البطاقة الذكية والرقم القومي لصاحب البطاقة.

2- يستعلم مكتب التموين من قاعدة البيانات ومطابقة البيانات الخاصة بالمواطن بالبيانات الموجودة بقاعدة البيانات، ومراجعة نموذج أداء الخدمة والتأكد من سلامة الإجراءات واسم المحافظة المحول إليها، واعتماد النموذج.

3 - يقوم مكتب التموين بعمل بيان يتضمن كافة بيانات المواطن، وإرساله إلى وزارة التموين.

4 - تقوم وزارة التموين، بإتمام إجراءات نقل البطاقة التموينية خلال 3 أيام من استلام البيان من مكتب التموين.