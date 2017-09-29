أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بعد تعديل شروط صرف الخبز.. 4 خطوات لنقل محل الإقامة بالبطاقة التموينية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد تعديل شروط صرف الخبز.. 4 خطوات لنقل محل الإقامة بالبطاقة التموينية

01:32 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

بعد تعديل شروط صرف الخبز.. 4 خطوات لنقل محل الإقامة بالبطاقة التموينية

علي المصيلحي وزير

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، قرارًا بقصر صرف حصص الخبز المدعم للمقيدين بمنظومة الدعم على محل إقامتهم فقط، مطالبًا المواطنين من المغتربين بالتوجه إلى أقرب مكتب تمويني لنقل البطاقة لمحل السكن الحالي، للتمكن من صرف حصصهم من السلع والخبز.

ويرصد "مصراوي" خطوات نقل البطاقة التموينية إلى محل السكن الحالي:

1 - يجب أن يتوجه المواطن - صاحب البطاقة التموينية - إلى أي مكتب تمويني، وتحرير نموذج أداء خدمة وتحديد الخدمة المطلوبة "المحافظة المراد التحويل إليها"، ويرفق مع النموذج صورة من البطاقة الذكية والرقم القومي لصاحب البطاقة.

2- يستعلم مكتب التموين من قاعدة البيانات ومطابقة البيانات الخاصة بالمواطن بالبيانات الموجودة بقاعدة البيانات، ومراجعة نموذج أداء الخدمة والتأكد من سلامة الإجراءات واسم المحافظة المحول إليها، واعتماد النموذج.

3 - يقوم مكتب التموين بعمل بيان يتضمن كافة بيانات المواطن، وإرساله إلى وزارة التموين.

4 - تقوم وزارة التموين، بإتمام إجراءات نقل البطاقة التموينية خلال 3 أيام من استلام البيان من مكتب التموين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التموين تنفي تأجيل قصر صرف الخبز على محل الإقامة.. وتمهل القاهرة والجيزة

    أخبار

  • بكرى يقدم طلب إحاطة حول قرار منع صرف الخبز للمواطنين إلا عبر محل إقامتهم

    أخبار

  • التموين: بدء تطبيق نظام صرف الخبز المدعم داخل نطاق كل محافظة

    أخبار

  • "التموين": تحديد آلية كتابة الأسعار على السلع أكتوبر المقبل

    أخبار

إعلان

2666987e3d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم