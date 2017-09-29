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ضبط مسافر بمطار سريلانكي خبأ كيلو ذهب في "مكان حساس"

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مصراوي Masrawy

ضبط مسافر بمطار سريلانكي خبأ كيلو ذهب في "مكان حساس"

01:43 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

ضبط مسافر بمطار سريلانكي خبأ كيلو ذهب في "مكان حس

كتب - هشام عواض:

ضبط رجال الأمن في مطار سريلانكا، رجل حاول تهريب 1 كيلو جرام من قطع الذهب داخل مكان حساس بجسده.

وبحسب موقع " اليوم"، فقد اشتبه المسئولين في مطار باندارانايكا الدولي، بالقرب من كولومبو، برجل يبلغ من العمر 45 عامًا كان متوجهًا إلى الهند، لأنه كان يسير "بشكل مشبوه".

وبمساعدة جهاز الكشف عن المعادن، عثروا على 904 جرامات من الذهب "المعبأ بعناية في أكياس البوليثين"، أدخلت في مستقيم الرجل.

ووجد الضباط 4 قطع ذهبية صغيرة و8 قطع من المجوهرات، 2 من الذهب الأبيض تبلغ قيمتها حوالي 30 ألف دولار. وفي وقت لاحق أُطلق سراح المشتبه به بعد دفع غرامة قدرها 660 دولارًا.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مسافر سيريلانكي تهريب الذهب في مستقيمه، وفي الواقع أن الحادثة ليست الأولى هذا الشهر.

ففي الأسبوع الماضي، عثرت السلطات على راكبة كانت مسافرة أيضاً إلى الهند، وهي تهرب 314.5 جرام من قطع الذهب بنفس الطريقة.

وعادة ما ينقل المهربون الذهب من أماكن مثل دبي وسنغافورة، حيث يمكن شراؤه بسعر مناسب، وبيعه في الهند لتحقيق الربح.

وكشف موظفو الجمارك في سريلانكا، عن 44 حادثة مماثلة في عام 2017، وفقًا لما ذكرته صحيفة الخليج تايمز.

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مصراوي Masrawy

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