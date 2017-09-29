أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجيش العراقي يقتل 4 عناصر من "داعش" بمحافظة ديالى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش العراقي يقتل 4 عناصر من "داعش" بمحافظة ديالى

01:36 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الجيش العراقي

بغداد- (أ ش أ):

أفاد قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم، الجمعة، بمقتل 4 مسلحين من تنظيم "داعش"، في قصف استهدف مركبتهم قرب بحيرة "حمرين" شمال شرق محافظة ديالى.

وقال العزاوي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن طيران الجيش العراقي استهدف اليوم مركبة لتنظيم (داعش) قرب بحيرة (حمرين) شمال شرق قضاء بعقوبة؛ ما أسفر عن مقتل 4 من مسلحي التنظيم وتدمير المركبة بالكامل.

وأضاف العزاوي أن جهود عمليات دجلة مستمرة في القضاء على أي وجود لخلايا تنظيم (داعش) ضمن حدود المسؤولية الأمنية.

وكان طيران الجيش العراقي قد دمر العديد من مضافات ومركبات تنظيم "داعش" في "حمرين" خلال الأسابيع الماضية ضمن جهود القضاء عليها.

هذا المحتوى من

cc809d6d8f.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوات العراقية تجتاز جبال حمرين على طريق كركوك-تكريت

    أخبار

  • العراق: مقتل 45 عنصرا من داعش في قصف للتحالف الدولي بمحافظة هيت

    أخبار

  • سوريا:التحالف الدولي يشن 35 غارة جوية على مواقع داعش في الرقة

    أخبار

  • العبادي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة والمناطق

    أخبار

إعلان

bae25cbe82.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة