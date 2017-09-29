الجيش العراقي يقتل 4 عناصر من "داعش" بمحافظة ديالى

بغداد- (أ ش أ):

أفاد قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم، الجمعة، بمقتل 4 مسلحين من تنظيم "داعش"، في قصف استهدف مركبتهم قرب بحيرة "حمرين" شمال شرق محافظة ديالى.

وقال العزاوي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن طيران الجيش العراقي استهدف اليوم مركبة لتنظيم (داعش) قرب بحيرة (حمرين) شمال شرق قضاء بعقوبة؛ ما أسفر عن مقتل 4 من مسلحي التنظيم وتدمير المركبة بالكامل.

وأضاف العزاوي أن جهود عمليات دجلة مستمرة في القضاء على أي وجود لخلايا تنظيم (داعش) ضمن حدود المسؤولية الأمنية.

وكان طيران الجيش العراقي قد دمر العديد من مضافات ومركبات تنظيم "داعش" في "حمرين" خلال الأسابيع الماضية ضمن جهود القضاء عليها.