الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات من سوريا

عمان- (أ ش أ):

أحبط الجيش الأردني اليوم، الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات من سوريا الى المملكة.

وصرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشرقية، وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وأضاف المصدر - بحسب ما رود في بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - أنه في فجر اليوم، وفي المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية، شوهد 13 شخصاً يهمون بالتسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأشار إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وقتل أحد المهربين فيما فر الباقون إلى داخل الأراضي السورية، وقامت الوحدات المعنية بتفتيش المنطقة وتم ضبط 476 كف حشيش مخدر ومليونين و127 ألف حبة من الكبتاجون والحبوب المخدرة الأخرى.