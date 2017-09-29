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العراق: "داعش" يفجر بئرين نفطيين في محافظة كركوك

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مصراوي Masrawy

العراق: "داعش" يفجر بئرين نفطيين في محافظة كركوك

01:35 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

داعش يفجر بئرين نفطيين

بغداد- (أ ش أ):
أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم، الجمعة، بقيام تنظيم داعش بتفجير بئرين نفطيين في حقول علاس النفطية بجبال حمرين جنوب غربي محافظة كركوك.
ونقلت القناة عن مصدر محلي عراقي - لم تسمه - القول إن عناصر "داعش" قامت اليوم بحرق البئرين، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في البئرين اللذين كانا تحت سيطرة التنظيم.
وأوضح المصدر أن إقدام التنظيم على تفجير الآبار يهدف إلى حجب التنظيم الرؤيا في المحافظة عن القوات العراقية، إضافة إلى منع استهداف مقراته من قبل الطائرات العراقية والتحالف الدولي.
وكان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - بدء انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة والمناطق المحطية بها إلى غرب كركوك، مؤكدا على أن القضاء على تنظيم "داعش" بات قريبا جدا.

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