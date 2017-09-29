بدايات قوية ونهايات ضعيفة.. هل يسير المقاولون على خطى الداخلية؟!

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فاز فريق المقاولون العرب على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق المقاولون لـ10 نقاط في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد رصيد فريق النصر عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب المسابقة.

البداية القوية لنادي المقاولون في أول أربعة أسابيع من بداية الدوري المصري وغياب ذئاب الجبل خلال السنوات الأخيرة عن منافسة الكبار في الدوري المصري، جعل أبناء «عودة» يطمحون هذا الموسم في تحقيق مفاجأة واعتلاء مركز متقدم ومزاحمة الكبار في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي يقدمه ذئاب الجبل في الأسابيع الأولى فإنه في مواسم ماضية ظهر كثير من فرق الدوري في الأسابيع الأولى تحتل مقدمة الدوري وتختفي في نهاية الموسم.

وترصد «التحرير» في السطور التالية أبرز الأندية التي احتلت مقدمة الدوري في الأسابيع الأولى، وانتهى بها المطاف إلى مراكز متأخرة في نهاية الموسم:

الداخلية موسم 2015-2016:

تصدر الداخلية ترتيب الدوري المصري بعد تحقيقه العلامة الكاملة، حيث حقق الداخلية 4 انتصارات متتالية في بداية الدوري، وكان وقتها مفاجأة الدوري، وأنهى الدور الأول في المراكز الـ5 الأولى، إلا أنه سريعا لم يستطع مجاراة الكبار وأنهى الدوري المصري في المركز 8 ولم يستطع الوصول للمربع الذهبي.

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مصر المقاصة موسم 2015-2016:

بدأ المقاصة هذا الموسم بداية قوية واحتل صدارة الدوري في نهاية الدور الأول، إلا أنه لم يستطع إيهاب جلال تحقيق ما حققه العام الماضى وأنهى الدوري في المركز الثامن.

سموحة موسم 2016-2017:

بدأ سموحة الموسم الماضي بتدعيم قوي لفريقه وحصد العلامة الكاملة 12 نقطة في أول 4 مباريات في الدوري المصري، وحافظ على انطلاقته القوية إلا أنه مع بداية الدور الثاني حدث اهتزاز في أداء الفريق بشكل كبير، وتراجع إلى المركز الخامس في نهاية الموسم.

الداخلية موسم (2015-2014):

انطلق الداخلية انطلاقة قوية وحصد 11 نقطة في أول 5 مباريات، وتعادل مع الزمالك في بداية الدوري، وهذا الموسم استطاع الزمالك الفوز بلقب الدوري المصري، ولكن سرعان ما عاد الداخلية لتحقيق مجموعة من النتائج السلبية خاصة من الأسبوع 12 لينهي الدوري في المراكز المتأخرة، ويحتل المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري.