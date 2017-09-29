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منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادًا لدورة عمان الودية

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منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادًا لدورة عمان الودية منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادًا لدورة عمان الودية

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يواصل منتخب الشباب مواليد 99 بقيادة حمادة صدقي، في الرابعة عصر اليوم الجمعة، ضمن معسكره المغلق، الذي انطلق أمس الخميس، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

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ويستعد منتخب الشباب لخوض مباراتين وديتين، خلال معسكره المغلق، حيث يفتتح ودياته أمام الأسيوطي مواليد 97، غدًا السبت، بينما المباراة الثانية ستقام أمام الأنصار السعودي، يوم الأحد المقبل.

يذكر أن منتخب الفراعنة الصغار يخوض معسكره المغلق، ضمن استعداداته للمشاركة في دورة عمان الودية، حيث ستطير البعثة إلى مسقط يوم الإثنين المقبل للمشاركة في الدورة.

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التحرير

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