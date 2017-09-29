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ثلاثي الزمالك يغادر القاهرة عقب لقاء إنبي

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ثلاثي الزمالك يغادر القاهرة عقب لقاء إنبي ثلاثي الزمالك يغادر القاهرة عقب لقاء إنبي

التحرير

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كتب- كريم قماح

تقام مساء اليوم مباراة وإنبي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب استاد بتروسبورت.

ومن المقرر إيقاف منافسات بطولة الدورى لمدة 10 أيام، عقب انتهاء مباريات الجولة الرابعة، لخوض الوطنى، مباراة مصيرية أمام الكونغو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

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ووافق رئيس الزمالك، على منح نيبوشا إجازة قصيرة، للسفر إلى بلاده، لمدة ثلاثة أيام للاطمئنان على أسرته، ثم العودة لقيادة الفريق الأبيض مرة أخرى.

كما سيغادر الصربى ماركو يوفانوفيتش مدرب الأحمال بالجهاز الفني للزمالك، إلى بلاده، مساء اليوم لقضاء عطلته مع أسرته، خلال فترة توقف الدورى، على أن يعود 5 أكتوبر المقبل، للانضمام لمعسكر الأبيض، استعدادا لاستئناف بطولة الدورى، عقب لقاء الكونغو.

كما منح الجهاز الفنى معروف يوسف لاعب خط وسط الفريق، إجازة لمدة ثلاثة أيام، يسافر خلالها إلي نيجيريا، مستغلاً فترة إيقاف بطولة الدوري.

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التحرير

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