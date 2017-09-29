كوبر يفكر بالدفع بكوكا أساسيًا أمام الكونغو

التحرير

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كشف مصدر داخل جهاز المنتخب الوطني، أن هناك اتجاها للدفع بأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، أساسيًا في لقاء الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2018.

قال المصدر لـ«التحرير»، إن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، يفكر في الدفع بكوكا لتميزه في التقاط الكرات العالية وتسليمها لزملائه، فضلًا عن قوته البدنية التي تمكن المنتخب من استغلال عنصر الكرات الطولية أمام الكونغو.

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كان المنتخب الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.