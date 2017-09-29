أوزيل يغيب عن قائمة المنتخب الألماني في تصفيات مونديال روسيا

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أعلن مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن قائمة أبطال العالم للمباراتين الأخيرتين في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 الشهر المقبل.

واستعاد لوف خدمات كل من ليروي ساني وجيروم بواتينج اللذين غابا عن المباراتين السابقتين في التصفيات أمام كل من النرويج والتشيك، واستبعد لوف متوسط ميدان أرسنال مسعود أوزيل بسبب إصابته في الركبة.

ويبحث المنتخب الألماني عن الخروج بنقطة التعادل على الأقل في المباراة المقبلة أمام أيرلندا الشمالية للتأهل بشكل رسمي إلى المونديال.

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وفيما يلي قائمة المنتخب الألماني لمواجهتي أيرلندا الشمالية وأذربيجان:

بيرند لينو (باير ليفركوزن)- مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة)- كيفين تراب (باريس سان جيرمان)- جيروم بواتينج (بايرن ميوينخ)- ماتياس جينتير (بروسيا مونشنجلادبخ)- ماتس هوملز (بايرن ميونيخ)- جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)- شكودران موستافي (أرسنال)- مارفين بلاتينهاردت (هيرتا برلين)- أنطونيو روديجير (تشيلسي)- نيكلاس سول (بايرن ميونيخ)- جوليان براندت (باير ليفركوزن)- إيمري تشان (ليفربول)- جوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)- ليون جوريتسكا (شالكة)- توني كروس (ريال مدريد)- توماس مولر (بايرن ميونيخ)- سيباستيان رودي (بايرن ميونيخ)- ليروي ساني (مانشستر سيتي)- لارس ستيندل (بروسيا مونشنجلادبخ)- ساندرو فاجنر (هوفنهايم)- تيمو فيرنر (لايبزيج)- أمين يونس (أياكس).