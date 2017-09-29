الاتحاد الإسباني يقرر تطبيق تقنية الفيديو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يدرس الاتحاد الإسباني لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو، وبدء تجربتها خلال مباراة أتلتيكو مدريد وإلتشي، في دور الـ32 من كأس الملك، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن اجتماعًا قد عُقد بحضور خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، لدراسة تطبيق التقنية في جميع البطولات المحلية، وأشارت إلى أن تيباس يرغب في تطبيق الفيديو سريعًا، حيث كان الرئيس السابق للاتحاد الإسباني، ماريا فيار، من الرافضين للتقنية، وبمجرد رحيله سنحت الفرصة لتيباس.

يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قد انتقد الاتحاد الإسباني مؤخرًا، بسبب الأخطاء التحكيمية، قائلا: "الاتحاد يجب أن يتغير، في الأيام الأخيرة من كل موسم تحدث الكثير من الأمور الغريبة، والتي يجب إيقافها، هذا النظام بحاجة للتغيير العاجل، لأنه يؤثر على سمعة الكرة الإسبانية".

شاهد أيضا

وكان قد تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، إلى الطرد في مباراة برشلونة على ملعب "كامب نو"، في السوبر الإسباني، ليتم إيقافه 5 مباريات، بعد سلوك غير رياضي ضد حكم اللقاء.

كما تحصل سيرجيو راموس على البطاقة الحمراء، خلال أول مباراة لريال مدريد في الدوري، أمام ديبورتيفو لاكورونيا، وتبعه طرد البرازيلي مارسيلو، أمام ليفانتي، في الجولة الثالثة من البطولة.