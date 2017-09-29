موراتا: كونتي المدرب الوحيد الذي وثق في قدراتي

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أكد المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بأن مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي هو المدرب الوحيد الذي وثق في إمكانياته وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وانتقل موراتا في الميركاتو الأخير من صفوف ريال مدريد تجاه تشيلسي مقابل 65 مليون إسترليني، ليحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف مناصفة مع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وقال موراتا إنه انتقال إلى تشيلسي بسبب كونه النادي الوحيد الذي وثق في إمكانيته، إلى جانب مدرب الفريق أنطونيو كونتي، وهو الأمر الذي يشعره بالسعادة الكبيرة في الوقت الراهن.

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وأضاف موارتا أن التحدي صعب للغاية في الدوري الأقوى في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على القوة البدنية، كما أن الدوري الإنجليزي يوجد فيه أكثر من ناد قادرين على التتويج باللقب، وما يزيد من شعوره بالسعادة بأنه يوجد في ناد ينافس بقوة هو الآخر على اللقب.

وأشار موراتا إلى ارتكابه خطأ في مباراته الرسمية الأولى مع تشيلسي في الدرع الخيرية أمام أرسنال عندما أهدر ركلة ترجيح، وعانى بعدها لبعض الأيام، ولكنه يستمتع بوقته حاليًا ويأمل في مواصلة اللعب بنفس المستوى، خاصة أن هناك مباراة كبيرة تنتظر الفريق أمام مانشستر سيتي في الدوري قبل فترة التوقف الدولية.

وأكد موراتا أن فوز تشيلسي على أتلتيكو مدريد على ملعب الأخير في دوري أبطال أوروبا يؤكد جودة البلوز وقدرتهم على القتال على جميع الألقاب هذا الموسم، خاصة أن أتلتيكو فريق صعب للغاية على ملعبه.