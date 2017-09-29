بعد تجديد عقده.. فاران و6 أعوام من النجاحات مع ريال مدريد

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جدد المدافع الفرنسي رافائيل فاران تعاقده مع ريال مدريد حتى عام 2022، ليمتلك الفرصة لزيادة ألقابه مع الفريق الملكي في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وانضم فاران لصفوف ريال مدريد وهو لا يزال يبلغ من العمر 18 عامًا، وفي غضون 6 أعوام فقط تمكن المدافع الفرنسي من التتويج بـ13 لقبا مع الفريق الملكي.

ونجح فاران البالغ من العمر 24 عامًا في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، إلى جانب التتويج بالدوري الإسباني مرتين ولقب السوبر الإسباني مرتين أيضًا إضافة إلى فوزه بالسوبر الأوروبي 3 مرات ولقب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة ولقب كأس العالم للأندية مرتين.

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ويحظى فاران بثقة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، حيث يوجد بشكل أساسي في تشكيل ريال مدريد إلى جانب قائد الفريق سيرجيو راموس.

وتأتي تلك الثقة بعد أن خاض فاران أول مباراة رسمية له في مسيرته الاحترافية وهو بعمر 17 عامًا في الدوري الفرنسي، لبجذب أنظار زيدان ويصر على ضمه لفريق ريال مدريد للعمل تحت قيادة جوزيه مورينيو مدرب الفريق حينها.