أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بعد تجديد عقده.. فاران و6 أعوام من النجاحات مع ريال مدريد

Google+ Print
بعد تجديد عقده.. فاران و6 أعوام من النجاحات مع ريال مدريد بعد تجديد عقده.. فاران و6 أعوام من النجاحات مع ريال مدريد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

جدد المدافع الفرنسي رافائيل فاران تعاقده مع ريال مدريد حتى عام 2022، ليمتلك الفرصة لزيادة ألقابه مع الفريق الملكي في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وانضم فاران لصفوف ريال مدريد وهو لا يزال يبلغ من العمر 18 عامًا، وفي غضون 6 أعوام فقط تمكن المدافع الفرنسي من التتويج بـ13 لقبا مع الفريق الملكي.

ونجح فاران البالغ من العمر 24 عامًا في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، إلى جانب التتويج بالدوري الإسباني مرتين ولقب السوبر الإسباني مرتين أيضًا إضافة إلى فوزه بالسوبر الأوروبي 3 مرات ولقب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة ولقب للأندية مرتين.

شاهد أيضا

ويحظى فاران بثقة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، حيث يوجد بشكل أساسي في تشكيل ريال مدريد إلى جانب قائد الفريق سيرجيو راموس.

وتأتي تلك الثقة بعد أن خاض فاران أول مباراة رسمية له في مسيرته الاحترافية وهو بعمر 17 عامًا في الدوري الفرنسي، لبجذب أنظار زيدان ويصر على ضمه لفريق ريال مدريد للعمل تحت قيادة جوزيه مورينيو مدرب الفريق حينها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

مصر وعودة الحلم - " المصريون يحتملون كل شئ إلا حلما سافر ولم يعد .. كيف الأمر والحلم كأس العالم ! "

مصر وعودة الحلم - " المصريون يحتملون كل شئ إلا حلما سافر ولم يعد .. كيف الأمر والحلم كأس العالم ! "