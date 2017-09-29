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رئيس ريال مدريد يفتح النار على الاتحاد الإسباني

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رئيس ريال مدريد يفتح النار على الاتحاد الإسباني رئيس ريال مدريد يفتح النار على الاتحاد الإسباني

التحرير

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هاجم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب "افتقاره للأفكار العصرية"، معلقًا على الأخطاء التحكيمية في الليجا، وذلك حسبما أفاد لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة.

وقال بيريز: "الاتحاد يجب أن يتغير، في الأيام الأخيرة من كل موسم يحدث الكثير من الأمور الغريبة، والتي يجب إيقافها، هذا النظام بحاجة للتغيير العاجل، لأنه يؤثر على سمعة الكرة الإسبانية".

وتابع: "ما حدث في الكلاسيكو الأخير، لم يكن له أي علاقة بكرة القدم، وهذا أمر سيئ للغاية، والجميع يلاحظه، ورغم أنني لم أتكلم من قبل عن التحكيم، لكن الأمور وصلت لمرحلة خطيرة، تستوجب طلب المساعدة".

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وتعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، إلى الطرد في مباراة برشلونة على ملعب "كامب نو"، في السوبر الإسباني، ليتم إيقافه 5 مباريات، بعد سلوك غير رياضي ضد حكم اللقاء.

كما تحصل سيرجيو راموس على البطاقة الحمراء، خلال أول مباراة لريال مدريد في الدوري، أمام ديبورتيفو لاكورونيا، وتبعه طرد البرازيلي مارسيلو، أمام ليفانتي، في الجولة الثالثة من البطولة.

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التحرير

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