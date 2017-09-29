توريس عن عودة كوستا: مرحب به ما دام ملتزما

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أكد مهاجم أتلتيكو مدريد، فرناندو توريس، إمكانية حدوث الكثير من الأشياء حتى يناير المقبل، عندما سيتمكن دييجو كوستا من اللعب مع الروخيبلانكوس عقب نهاية فترة العقوبة الموقعة على نادي الأتلتي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رغم أن عودة البرازيلي قد تؤثر على حظوظ الإسباني في اللعب كأساسي.

وصرح توريس في حدث دعائي مع إحدى شركات الملابس الرياضية: "دييجو لن يستطيع اللعب حتى يناير، ومن الآن ليناير يمكن أن تحدث العديد من الأمور، وعندما يعود سيرغب في اللعب وحجز مكان أساسي له ولكن حتى يناير لا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحدث".

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وأكد توريس أن الجميع داخل أتلتيكو يشعر بالسعادة مع عودة كوستا، لأن هذه كانت رغبته، مضيفا: "كما نقول دائما الجميع مرحب به طالما يجيء للإضافة ويكون ملتزما".

واعتبر أن الهزيمة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بهدفين لواحد في مدريد، كانت "مؤلمة"، لكن أكد رغبة فريق المدرب دييجو سيميوني في الفوز بأي طريقة في اللقاء المقبل، حيث قال: "التحديات تظهر بعد المواقف السيئة، علينا أن نفكر في المباراة المقبلة".