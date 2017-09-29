العاهل السعودي يزور روسيا خلال الأيام العشرة الأولي أكتوبر

موسكو - (د ب أ):

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيزور موسكو خلال الأيام العشر الأولى من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا الى أن الكرملين يستعد لهذه الزيارة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "سيكون ذلك خلال الأيام العشر الأولى من شهر أكتوبر،وسنعلن عن الموعد المحدد، ويتم حاليا التحضير للزيارة، التحضيرات تدخل مرحلتها الأخيرة"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية .

وأشار المتحدث الصحفي الى أن الكرملين يعول على أن "هذه الزيارة ستعطي دفعة قوية جديدة لتطور العلاقات الثنائية، وذلك لأن إمكانيات علاقاتنا أكبر بكثير من الوضع الراهن، ونريد تعزيز حوارنا بكافة السبل".

وكان سفير السعودية لدى روسيا، عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، قد أكد نهاية يوليو الماضي، أن زيارة العاهل السعودي إلى موسكو المرتقبة، ستثمر عن التوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، يجري التحضير لها الآن.

يذكر أيضا أن روسيا والسعودية تنسقان خطواتهما بشكل مثمر في سوق النفط العالمية لتحقيق إعادة الاستقرار فيها، ناهيك عن التعاون في مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد.