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يونكر عن محادثات بريكست: لن يتحقق تقدم كافي بحلول نهاية أكتوبر إلا بحدوث "معجزة"

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مصراوي Masrawy

يونكر عن محادثات بريكست: لن يتحقق تقدم كافي بحلول نهاية أكتوبر إلا بحدوث "معجزة"

01:19 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

جان كلود يونكر

تالين- (د ب أ):

صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر اليوم الجمعة بأن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لن تحدث تقدما كافيا بحلول نهاية أكتوبر "إلا إذا حدثت معجزات"، موجها صفعة لآمال بريطانيا في إمكانية أن تبدأ المباحثات بشأن شراكتها المستقبلية مع التكتل قريبا.

وفي معرض حديثه على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في العاصمة الإستونية تالين، قال يونكر إن الجانبين اللذين التقيا لجولة رابعة من المحادثات الأسبوع الجاري يحرزان تقدما.

غير أنه أضاف: "في نهاية الأسبوع الجاري، أقول إنه لن يكون هناك تقدم كافي من الآن وحتى أكتوبر إلا إذا حدثت معجزات.

ويخطط الجانبان لتحقيق تقدم كافي في ثلاث نقاط رئيسية وهي تسوية مالية وحقوق المواطنين وقضية الحدود الأيرلندية، بحلول أكتوبر، وهو ما من شأنه أن يسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الانتقال للمرحلة التالية من المحادثات بشأن مستقبل العلاقات التجارية.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي ألقت خطابا كان منتظرا بشدة في فلورنسا الأسبوع الماضي يرمي إلى إعادة تنشيط المحادثات، إن تم إحراز "تقدم جيد للغاية" خلال جولة محادثات هذا الأسبوع.

وقالت ماي: "إنني مسرورة لأن المفاوضات تحقق تقدما، وأنا اتطلع الى تطوير هذه الشراكة العميقة والخاصة مع الاتحاد الأوروبي لأنني أعتقد أنها ليست فى مصلحة المملكة المتحدة فحسب، ولكن فى صالح الاتحاد الأوروبي أيضا".

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