أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

سقوط عصابة سرقة المارة بالإكراه في قبضة أمن العياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سقوط عصابة سرقة المارة بالإكراه في قبضة أمن العياط

01:29 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

سقوط عصابة سرقة المارة بالإكراه في قبضة أمن العياط

كتب - محمد شعبان:

تمكنت دورية أمنية بالعياط، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين تخصصا في سرقة المارة بالإكراه.

البداية أثناء مرور دورية لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الزراعي، أمكن ضبط شخصين يستقلان "توك توك"، وبحوزتهما فرد خرطوش ومطرقة حديدية.

أمام المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، أقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في سرقة المواطنين.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • على طريقة "حين ميسرة".. خناقة بين تجار مخدرات بسبب تعاطي "البضاعة"

    أخبار

  • تكريم قوة مرورية ضبطت 11 طربة حشيش داخل توك توك

    أخبار

  • حركة المرور: كثافات بالمنيل وأكتوبر وصلاح سالم وزراعي بنها

    أخبار

  • توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بقها بسبب انقلاب سيارة

    أخبار

إعلان

cf19a60777.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة