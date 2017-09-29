سقوط عصابة سرقة المارة بالإكراه في قبضة أمن العياط
سقوط عصابة سرقة المارة بالإكراه في قبضة أمن العياط
01:29 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
تمكنت دورية أمنية بالعياط، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين تخصصا في سرقة المارة بالإكراه.
البداية أثناء مرور دورية لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الزراعي، أمكن ضبط شخصين يستقلان "توك توك"، وبحوزتهما فرد خرطوش ومطرقة حديدية.
أمام المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، أقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في سرقة المواطنين.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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