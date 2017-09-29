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صرخة استغاثة تنقذ فتاة من متحرش بشارع الهرم

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مصراوي Masrawy

صرخة استغاثة تنقذ فتاة من متحرش بشارع الهرم

01:28 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

صرخة استغاثة تنقذ فتاة من متحرش بشارع الهرم

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

صرخات استغاثة كانت كفيلة بإنقاذ فتاة من "كابوس" التحرش الجنسي بها على يد أحد الأشخاص بشارع الهرم، بعد تدخل أحد ضباط المرور لنجدتها.

تفاصيل الواقعة دارت في شارع الهرم أثناء توجه فتاة إلى محل عملها، فوجئت بأحد الأشخاص يحاول التحرش بها جنسيا، لكنها أطلقت صرخات استغاثة، التقطتها أذن أحد ضباط المرور فأسرع لاكتشاف الأمر.

وتمكن الضابط والقوة المرافقة له من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الهرم، ووجهت الفتاة الشكر لأفراد القوة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

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مصراوي Masrawy

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