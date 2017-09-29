6 سيارات كهربائية تتنافس على لقب الأكثر مبيعا في العالم

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يتجه العالم بقوة نحو توسيع نطاق استخدام السيارات الكهربائية والهجين خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل المطالب العالمية بتقليل الاعتماد على الوقود المحروق، والبدء فعليًا في إلغاء إنتاج بعض الخطوط في المصانع التي تملكها الشركات العالمية لهذه الطرز الملوثة للبيئة.

ولاقت السيارات الكهربائية والهجين قبولًا واسعًا لدى الجمهور على مستوى العالم، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسب مبيعاتها في الأسواق العالمية على مدار الفترة الماضية، خاصة وأنها تمتلك شعبية واسعة في العديد من الأسواق العالمية، وفي هذا السياق نستعرض الموديلات الأكثر مبيعًا منها..

فيات 500

تعمل بمحرك كهربائي خالص وتستطيع دومًا أن تحصل على مشتري في زمن قياسي قد لا يتخطى 22 يوم منذ بداية عرضها للبيع في الأسواق العالمية، وهي واحدة من أهم إصدارات الشركة الإيطالية بشكل رئيسي، والتي تراهن عليها كثيرًا في المحافل العالمية.

BMW i3

وادة من أهم السيارات الكهربائية للشركة الألمانية وتعمل بمحرك هجين يجيد التعامل مع الوقود المحروق والكهرباء، و وتستطيع دومًا أن تحصل على مشتري في زمن قياسي قد لا يتخطى 23 يوم منذ بداية عرضها للبيع في الأسواق العالمية.

تويوتا بلج إن

تمثل انطلاقة صناعة السيارات الكهربائية للشركة اليابانية العملاقة، حيث ينظر إليها على أنها واحدة من أول المركبات التي اطلقتها "تويوتا"، و تستطيع دومًا أن تحصل على مشتري في زمن قياسي قد لا يتخطى 25 يوم منذ بداية عرضها للبيع في الأسواق العالمية.

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نيسان ليف

تخضع لعملية تطوير مستمرة من قبل الشركة اليابانية العملاقة، وهي واحدة من أهم السيارات التي تعمل بالكهرباء بشكل عام في العالم، وتستطيع دومًا أن تحصل على مشتري في زمن قياسي قد لا يتخطى 25 يوم منذ بداية عرضها للبيع في الأسواق العالمية.

فورد فيوجن إنيرجي

تمثل أهم إصدارات الشركة الأمريكية العملاقة في العالم، والتي تعمل بمحرك هجين قابل للتعامل مع مختلف أنواع اللوقود المحروق والكهربائي، وتستطيع دومًا أن تحصل على مشتري في زمن قياسي قد لا يتخطى 26 يوم منذ بداية عرضها للبيع في الأسواق العالمية.

تسلا موديل S

راهنت عليها الشركة الأمريكية بشكل رئيسي على مدار سنوات طويلة، خاصة وأنه واحد من أهم الموديلات التي تعمل بالكهرباء في تاريخها، وتستطيع دومًا أن تحصل على مشتري في زمن قياسي قد لا يتخطى 26 يوم منذ بداية عرضها للبيع في الأسواق العالمية.