تسمم 4 أطفال لتناولهم وجبة غذائية فاسدة في أسيوط
تسمم 4 أطفال لتناولهم وجبة غذائية فاسدة في أسيوط
01:28 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
أسيوط - أسامة صديق:
تعرض 4 أطفال للإصابة بالتسمم، اليوم الجمعة، لتناولهم وجبة غذائية فاسدة بمركز البداري بمحافظة أسيوط.
وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مستشفى البداري المركزي، يفيد بوصول 4 أطفال من أسرة واحدة واشتباه إصابتهم بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة جبنة فاسدة.
وبالفحص تبين تسمم كلًا من "يوسف خالد" 4 سنوات، وأشقائه "نرمين" 12 عامًا، و"محمد" 8 سنوات، و"عمر" 7 أعوام مقميمن البداري، وتم إسعافهم وتلقيهم العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية.
وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.
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