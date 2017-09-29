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تسمم 4 أطفال لتناولهم وجبة غذائية فاسدة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

تسمم 4 أطفال لتناولهم وجبة غذائية فاسدة في أسيوط

01:28 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

تسمم 4 أطفال لتناولهم وجبة غذائية فاسدة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

تعرض 4 أطفال للإصابة بالتسمم، اليوم الجمعة، لتناولهم وجبة غذائية فاسدة بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مستشفى البداري المركزي، يفيد بوصول 4 أطفال من أسرة واحدة واشتباه إصابتهم بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة جبنة فاسدة.

وبالفحص تبين تسمم كلًا من "يوسف خالد" 4 سنوات، وأشقائه "نرمين" 12 عامًا، و"محمد" 8 سنوات، و"عمر" 7 أعوام مقميمن البداري، وتم إسعافهم وتلقيهم العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.

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مصراوي Masrawy

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