تسمم 4 أطفال لتناولهم وجبة غذائية فاسدة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

تعرض 4 أطفال للإصابة بالتسمم، اليوم الجمعة، لتناولهم وجبة غذائية فاسدة بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مستشفى البداري المركزي، يفيد بوصول 4 أطفال من أسرة واحدة واشتباه إصابتهم بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة جبنة فاسدة.

وبالفحص تبين تسمم كلًا من "يوسف خالد" 4 سنوات، وأشقائه "نرمين" 12 عامًا، و"محمد" 8 سنوات، و"عمر" 7 أعوام مقميمن البداري، وتم إسعافهم وتلقيهم العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.