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بالصور- بدء تطبيق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور- بدء تطبيق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالإسكندرية

01:25 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بدء تطبيق منظومة الشكاوى الموحدة بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح لحل مشاكل المواطنين في أقل وقت ممكن.

ووجه "سلطان" بربط كافة مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظة بالمنظومة الموحدة، مشددًا على حسن معاملة المواطنين والتجاوب السريع مع كافة الشكاوى الواردة منهم.

وطالب المحافظ مسئولي المحافظة بعدم منع أي مواطن من مقابلته، قائلًا: "مكتبي مفتوح أمام الجميع لمقابلتهم وحل مشكلاتهم وإزالة كافة المعوقات وتقديم أنسب الحلول لها لحلها في أسرع وقت ممكن".

وفي سياق متصل، زار كل من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمهندس كرم خليفة، مدير متابعة الجهات الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، اليوم، ديوان عام محافظة الإسكندرية.

وتابع وفد مجلس الوزراء جهود المحافظة لتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، بشأن منظومة الشكاوى الموحدة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتناول اللقاء خطة المحافظة لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، فضلًا عن مؤشرات الأداء بالشكاوى المسجلة من المواطنين بالمحافظة وتوزيعها على الجهات والقطاعات المختلفة.

وتفقد الوفد إدارة خدمة المواطنين لمتابعة دورة العمل المتبعة في الإدارة واستقبالهم وتسجيل وفحص الشكاوى ومتابعة الجهات المختصة للرد عليها.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بعقد عدة لقاءات أخرى مع موظفي الإدارة لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة وتدريب العاملين عليها للانتهاء من تطبيقها على الوجه الأمثل.

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