مصرع طفل صعقا بالكهرباء في البحيرة.. "عبث بالأسلاك"
مصرع طفل صعقا بالكهرباء في البحيرة.. "عبث بالأسلاك"
01:12 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
مصرع طفل صعقا بالكهرباء
البحيرة – احمد نصرة:
لقي طفل مصرعه اليوم الجمعة، إثر تعرضه للصعق الكهربائي، أثناء عبثه بالأسلاك الكهربائية، بمنزله في عزبة المواسير، مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.
تبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود، اليوم الجمعة، من المستشفى العام بوصول الطفل "أحمد. م. خ" 7 أعوام جثة هامدة بعد تعرضه لصعق كهربي.
بسؤال خال المتوفى "أحمد. م. أ" 27 عامًا، حاصل على بكالوريوس، ومقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام المتوفى بالعبث بأحد الأسلاك الكهربائية بالمنزل صعقه التيار الكهربائي، ما أدى لوفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
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