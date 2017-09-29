ضبط مزارع بحوزته 59 قطعة أثرية قبل بيعها بأسيوط

أ. ش. أ

ألقى ضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، القبض على مزارع؛ لحيازته 59 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو "شريف م.ا" 34 سنة مزارع مقيم بأسيوط، بحيازة عدد من القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهم المذكور، وبحوزته 59 قطعة أثرية، شملت 7 تماثيل أوشابتى، وتمثالين بطول 9 سم على شكل الإله أنوبيس، وتمثال على شكل قرد البايون بطول 8 سم، و2 تميمة بهيئة الآلهة بس، ولوحتين من الفانيس عليها كتابات هيروغليفية و45 عملة معدنية من البرونز ترجع لعصور مختلفة "الرومانى واليونانى والإسلامى.

وبعرض المضبوطات على لجنة أثرية، أفادت بأثريتها، وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.